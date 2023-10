POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Dörpen (ots) - Zwischen Samstagnacht und Sonntagnacht verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Gewerbegebiet Süd in Dörpen. Dort brachen sie in einen Fiat ein und entwendeten Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

