POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf dem Ebertplatz verletzt (22.08.2023)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Ebertplatz am Dienstagmorgen verletzt worden. Gegen 09.30 Uhr war ein 48-jähriger Tesla-Fahrer auf der Spanierstraße in Richtung Reichenaustraße unterwegs. Auf dem Ebertplatz überfuhr eine 21 Jahre junge Frau mit einem Fahrrad die rot zeigende Fußgänger- und Radfahrerampel von der Petershauser Straße kommend in Richtung Herose-Park. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto, dass bei grüner Ampel über die Kreuzung fuhr. Die Radlerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige in eine Klinik. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Schaden.

