POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Exhibitionist am Buchensee - Polizei sucht Zeugen (21.08.2023)

Radolfzell (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall der sich am Montagabend am Buchensee ("Güttinger See") ereignet hat. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr schwamm eine 65-Jährige an das westliche Ufer des Buchensees. Im Bereich einer kleinen Bucht sah sie einen nackten Mann, der zunächst saß, sich dann jedoch hinkniete und an seinem Glied manipulierte. Als er die Frau wahrnahm winkte er ihr mit der anderen Hand zu. Der Mann soll etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein und große Over-Ear-Kopfhörer getragen haben. Zeugen, denen der Mann im Bereich des Buchensees/Güttinger Sees ebenfalls aufgefallen ist und die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

