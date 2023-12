POL-PDLD: Annweiler - Deutlich alkoholisiert unterwegs

Landau (ots) - Den kenne ich doch....dachte sich ein in der Freizeit befindlicher 27-jähriger Polizeibeamter am 07.12.2023 gegen 20:20 Uhr bei seinem Einkauf in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau. Die verständigte Streife konnte den gemeldeten 24-Jährigen antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass gegen diesen ein ...

mehr