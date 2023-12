POL-PDLD: Nach Schaden geflüchtet

Rülzheim (ots) - In dem Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Restaurant in Rülzheim ein. Hierbei wurde eine Geldbörse mit Wechselgeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen ...

