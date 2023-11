Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham

Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der Führer eines VW Golf bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 10. November 2023, um 20:50 Uhr, auf der Butjadinger Straße im Nordenhamer Ortsteil Moorsee ereignete.

Der 20-Jährige Nordenhamer befuhr mit dem Pkw die o.g. Straße in Richtung Stollhamm. In einer Linkskurve kommt er auf regennasser Fahrbahn aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Pkw fängt direkt nach dem Aufprall Feuer. Obwohl sich der Nordenhamer schwere Verletzungen zuzog, konnte er sich selbstständig aus dem brennenden Pkw retten, welcher in der Folge komplett ausbrennt. Mittels eines Rettungswagens wurde der Pkw-Führer in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer des Einsatzes und Unfallaufnahme vor Ort musste die Butjadinger Straße bis 23:30 Uhr vollgesperrt werden.

