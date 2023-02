Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse entwendet

Weimar (ots)

In einem Kaufhaus der Weimarer Innenstadt wurde am Montagnachmittag einem 70-jährigen Mann die Geldbörse entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dieser von einem jungen Mann angerempelt, bevor er schließlich feststellen musste, dass sein Portmonee fehlte. Glücklicherweise befanden sich in seinem Geldbeutel tatsächlich lediglich 50 Euro Bargeld, so dass es bei diesem Schaden für den Weimarer blieb.

