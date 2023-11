POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Wohnmobils in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind in eine Apotheke in Hude eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Donnerstag, 09. November 2023, 21:00 Uhr, bis Freitag, 10. November 2023, 07:30 Uhr, verschafften sie sich Zutritt zu den Geschäftsräumen in der Parkstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ein Gitter vor dem Fenster ...

