Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Jugendlicher Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 in Wildeshausen gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen jugendlichen Pkw-Fahrer stoppten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Freitag, 10. November 2023, gegen 03:00 Uhr, auf der Autobahn 1 in Wildeshausen. Gegen ihn und seinen Beifahrer leiteten sie Ermittlungsverfahren ein.

Die Beamten befuhren die Autobahn in Richtung Osnabrück und schlossen in Höhe der Rastanlage Wildeshausen auf einen Audi auf, von dem extrem laute Geräusche ausgingen. Die anschließende Kontrolle erfolgte auf einem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Wildeshausen-West. Beim Fahrer handelte es sich um einen 16-Jährigen aus dem Emsland, der somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er händigte Zulassungsdokumente aus, nach denen der Audi bereits im März 2021 außer Betrieb gesetzt wurde. Die angebrachten Kennzeichen waren für einen VW ausgegeben. Sein 18-jähriger Beifahrer aus der Grafschaft Bentheim gab an, den Audi am Vortag bei einem Schrotthandel in Mecklenburg-Vorpommern gekauft zu haben. Die Kennzeichen habe er entwendet, um eine amtliche Zulassung vorzutäuschen. Im Audi fanden die Beamten außerdem ein weiteres Kennzeichenpaar aus Mecklenburg-Vorpommern, das für einen Seat ausgegeben war.

Gegen beide jungen Männer wird wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. Wegen der möglichen Fahrt unter dem Einfluss von Drogen musste dem 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden. Seine Mutter holte ihn am Morgen von der Dienststelle ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell