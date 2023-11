Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall im Kreuzungsbereich

Freudenstadt (ots)

An einer Kreuzung in Freudenstadt ist es am Donnerstagvormittag zur Kollision dreier Pkw gekommen, bei welcher eine Insassin schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr eine 67-Jährige, gegen 11:50 Uhr, mit ihrem Mazda die Stuttgarter Straße. An der Kreuzung zur Musbacher Straße beabsichtigte sie diese geradeaus zu passieren. Offenbar zeigte die Lichtzeichenanlage für die Mazda-Fahrerin "rot", als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr und hierbei mit einem von der Musbacher Straße kommenden vorfahrtsberechtigten VW einer 66-Jährigen kollidierte. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls um seine eigene Achse gedreht und kollidierte mit einem Opel einer 78-Jährigen, welcher sich ebenfalls im Kreuzungsbereich befand. Die Fahrerin im VW wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda sowie der VW mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell