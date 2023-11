Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen -

Horb am Neckar (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer wird nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstagnachmittag, 4.November, auf der Bundesstraße 28 ereignet hat, gesucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines schwarzen Kombis, gegen 17:05 Uhr die Bundesstraße 28 von Horb kommend in Richtung Dornstetten. An der Anschlussstelle Schopfloch-Ost bog der Unbekannte mit seinem Fahrzeug nach links ab, ohne auf den Vorrang eines von Dornstetten in Richtung Horb fahrenden Suzuki zu achten. Der 20-jährige Suzuki-Fahrer konnte eine Frontalkollision nur dadurch verhindern, indem er sein Fahrzeug nach rechts in die dortige Einmündung lenkte. Beim zurücklenken nach links geriet der Suzuki auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn, passierte unbeschadet ein auf der Fahrbahn entgegenkommendes Fahrzeuge und prallt im Anschluss gegen eine Böschung. Der verunfallte Suzuki-Fahrer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Suzuki entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Pforzheim -Außenstelle Freudenstadt- hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen des Unfalls, insbesondere den entgegenkommenden Fahrer, sich beim Verkehrsdienst - Außenstelle Freudenstadt - unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim