Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Porta Westfalica, Minden (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit anschließender Flucht der Verursacherin wurde die Polizei am Sonntagnachmittag in die Portastraße nach Barkhausen berufen. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf die Verursacherin. Diese konnte ermittelt werden.

Zunächst befuhr ein Mann aus Porta Westfalica gegen 16:40 Uhr mit seinem Mercedes die Portastraße in Richtung Minden. In Höhe der Kreuzung "Unter den Tannen" hielt der 51-Jährige aufgrund der rotlichtzeigenden Ampel an. Als sein Wagen bereits stand, fuhr die Fahrerin eines VW Beetle ins Heck der V-Klasse. Hierbei entstand Sachschaden. Die beiden Unfallbeteiligten stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und vereinbarten, die Fahrbahn freizumachen und am nahe gelegenen Parkplatz die Personalien auszutauschen. Diese Situation nutzte die VW-Fahrerin aus und entfernte sich vom Unfallort. Während eine Streifenwagenbesatzung zur Unfallstelle entsandt wurde, nahmen weitere Beamte die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug auf. An der Wohnanschrift in Minden konnten Einsatzkräfte das verunfallte Auto sowie die deutlich alkoholisierte Mindenerin antreffen. Die 61-Jährige wurde zur Polizeiwache Minden verbracht, wo ein Arzt die Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein der Frau sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell