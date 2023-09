Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Brände in wenigen Tagen

Espelkamp (ots)

Mehrere Brände am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Espelkamp beschäftigen aktuell die Polizei. In allen Fällen prüfen die Ermittler, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte und bitten um Hinweise zu den Bränden.

In den Abendstunden des Freitags wurde den Einsatzkräften ein Feuer in der Straße "Hedrichsdorf" gemeldet. Gegen 21.30 Uhr war auf einem Sammelplatz für Müll ein Container vollständig in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei weitere Behälter wurden dabei durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Der nächste Einsatzort befand sich am Samstagabend in der Rahdener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen rückte die Feuerwehr dorthin gegen 20.15 Uhr zu dem Brand eines Holzunterstandes aus.

Am Sonntagabend brannte es erneut. Aus einem leerstehenden Hochhaus in der Straße "Gabelhorst" konnte ein aufmerksamer Espelkamper gegen 19 Uhr eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Sofort alarmierte er Polizei und Feuerwehr, so dass die Flammen schnell gelöscht werden konnten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist dort möglicherweise Unrat in Brand geraten. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Während des Einsatzes wurde die Straße im Bereich des Brandortes gesperrt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung, ob in der Nähe der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell