Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte suchten am späten Sonntagabend den WEZ-Markt in Werste heim. Unter Anwendung brachialer Gewalt gelang es ihnen, in das Ladenlokal einzudringen. Mit ihrer Beute konnten sie anschließend flüchten.

Gegen 22.50 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von dem Einbruch an der Werster Straße. Bereits nach wenigen Minuten waren mehrere Streifenwagen vor Ort. Bei der Durchsuchung des Marktes konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten mehrere Täter durch die Schiebetüren des Haupteingangs in den Markt ein. Dort entnahmen sie im Bereich der Tabakwaren eine größere Menge an Zigaretten. In Folge des Einbruchs wurde die Nebelanlage ausgelöst. Möglicherweise hat die Sichtbehinderung durch Rauch die Diebe von der weiteren Tatausführung abgehalten. Ob die Flüchtigen ein Fahrzeug benutzt haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Neben dem Beuteschaden entstand zudem auch ein höherer Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen, denen Personen zur genannten Zeit im Umfeld des Einkaufmarktes aufgefallen sind oder ein Fahrzeug werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell