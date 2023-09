Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen

Porta Westfalica (ots)

Nach aktuell zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Porta Westfalica-Barkhausen am 17. und 20. September sowie einer Tat aus April 2023 hat die Polizei am gestrigen Donnerstagmittag einen 31-jährigen Mann festgenommen. Ein Zusammenhang mit weiteren Überfällen wird derzeit geprüft.

Wie erst gestern berichtet, hatte der Täter in beiden Fällen den Verkaufsraum der Tankstelle an der Portastraße betreten und unter Vorhalt eines Messers von den jeweils allein anwesenden Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert. Nachdem seine Forderungen erfüllt wurden, nahm er nach beiden Taten seine Flucht in Richtung Hausberge auf. Die Angestellten blieben glücklicherweise unverletzt.

Umfangreiche Ermittlungen, darunter ein DNA-Spuren-Treffer eines Raubüberfalls auf dieselbe Tankstelle im April 2023, brachten die Ermittler auf die Spur eines bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes aus Porta Westfalica. Weil sich die Hinweise schnell konkretisierten und sich ein dringender Tatverdacht in mindestens drei Fällen ergab, konnte der Mann schon gestern Mittag von Zivilfahndern im Rahmen einer gezielten Suche festgenommen werden.

Nachdem er heute Morgen einem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt wurde, ordnete dieser die Untersuchungshaft gegen den Mann an.

