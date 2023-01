POL-PDLD: Leinsweiler - Alkoholisiert unterwegs

Landau (ots) - Am Samstagmittag wurde ein 49-jähriger E-Sooter-Fahrer in der Maximilianstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 49-Jährigen konnten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum erlangen. Die Vermutungen bestätigten sich nach der Durchführung eines Urintests. Bei einer Durchsuchung des 49-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden ...

