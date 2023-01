Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ohne Licht auf dem falschen Fahrstreifen unterwegs

Germersheim (ots)

Am Samstag, gegen 23:46 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Verkehrsteilnehmer auf, der die Hafenstraße in Germersheim mit seinem PKW ohne Licht und zudem auf dem falschen Fahrstreifen befuhr. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Fahrer ergab 2,44 Promille. Weiterhin konnte er den Beamten keinen gültigen Führerschein aushändigen. An der Kontrollörtlichkeit erschien im Rahmen der Kontrolle ein Zeuge, welcher die Beamten auf einen Verkehrsunfall unweit der Kontrollörtlichkeit aufmerksam machte, den der 44-Jährige zuvor verursacht haben soll. Hierbei soll er gegen einen geparkten PKW gefahren sein. Die Beamten konnten außerdem, bereits entstempelte Kennzeichen am PKW des 44-Jährigen feststellen. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte gegen ihn eingeleitet.

