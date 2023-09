POL-MI: Radlader entwendet: Wer hat verdächtige Beobachtung gemacht

Porta Westfalica (ots) - Nach aktuell zwei Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Porta Westfalica-Barkhausen am 17. und 20. September sowie einer Tat aus April 2023 hat die Polizei am gestrigen Donnerstagmittag einen 31-jährigen Mann festgenommen. Ein Zusammenhang mit weiteren Überfällen wird derzeit geprüft. Wie erst gestern berichtet, hatte der Täter in beiden Fällen den Verkaufsraum der Tankstelle an der ...

