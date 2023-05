Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taser-Einsatz bei Ingewahrsamnahme

Schifferstadt (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am frühen Mittwochabend in der Zwerchgasse. Gegen 18:00 Uhr wurde zunächst aus einer Wohnung kommender Rauch und ein aktiver Rauchmelder gemeldet. Beim Eintreffen konnte die Situation wie beschrieben festgestellt werden. In der betreffenden Wohnung konnte der 29-jährige Inhaber der Wohnung festgestellt werden, der sich aber in dieser eingeschlossen hatte. Da von außen Brand- und auch Gasgeruch wahrgenommen werden konnte, wurden Teile der angrenzenden Wohnungen und Häuser vorsorglich evakuiert. Nach dem Öffnen einer Tür konnten sich Einsatzkräfte der Polizei Zutritt in die Wohnung verschaffen und den mit einer Kette und einem Schraubenzieher bewaffneten 29-jährigen, unter anderem durch den Einsatz eines sogenannten Tasers, überwältigen. Der Mann, der möglicherweise unter einer psychischen Erkrankung leidet, wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung in eine Fachklinik verbracht. Durch die Feuerwehr wurde vor Ort eine Gasmessung durchgeführt, bei der eine erhöhte CO2-Konzentration festgestellt wurde. Eine Explosionsgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden, so dass die zuvor evakuierten Anwohner wieder in ihr Haus zurück konnten. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell