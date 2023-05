Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 09.05.2023, 17:30 Uhr bis 10.05.2023, 08:55 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Gilgenstraße einzubrechen. Sie scheiterten an zwei Fenstern und einer Tür und gelangten nicht in das Gebäude. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich an der Gilgenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell