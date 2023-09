Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl einer Spendenkassette gesucht

Haselünne (ots)

Am 31. August zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein in der Wand verschraubte Stahlkassette mit Spendeneinnahmen aus der St. Antonius Kapelle in Westerloh in der Straße Zum Herthum gewaltsam entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

