Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag kam es gegen 11:45 Uhr in der Straße Schürkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW Passat befuhr die Straße Schürkamp in Richtung Breslauer Straße. Ein Mädchen, dass zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad den Gehweg in gleiche Richtung fuhr, wechselte ohne Vorankündigung auf die Straße, so dass der Fahrer des VW ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver fuhr er gegen einen am Straßenrand abgestellten Toyota. Das Mädchen setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell