POL-EL: Sögel - Einbruch in Firmentransporter

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 10 Uhr, kam es in der Langen Straße zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem unbewohnten Haus und entwendeten diverse Gegenstände. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. ...

