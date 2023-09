Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Fernfahrerstammtisch

Wietmarschen-Lohne (ots)

Am morgigen Mittwoch, 6. September, findet um 19 Uhr der nächste öffentliche Fernfahrerstammtisch mit der Polizei statt. Veranstaltungsort ist der Raiffeisen Grill in Wietmarschen-Lohne, Benzstraße 6 (A 31, Ausfahrt Lingen, Nr.25). Diesmal wird das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) zu Gast sein. Eine deutsch-niederländische Streife des GPT erzählt von der Arbeit in den Grenzgebieten und auf den Autobahnen in der Region. Alle Interessierten sind eingeladen, ohne vorherige Anmeldung, an dem Stammtisch teilzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell