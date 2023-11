Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag, 09. November 2023, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt.

Die 53-jährige Nordenhamerin befuhr die falsche Seite des Radwegs an der Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen. In etwa in Höhe der Margaretenstraße wollte ein 31-jähriger Mann aus Nordenham mit einem Opel rückwärts auf die Martin-Pauls-Straße einfahren. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste er warten und blockierte so den Radweg, auf dem sich die 53-Jährige näherte. Sie hielt mit ihrem Fahrrad aber nicht an, sondern wechselte auf die Fahrbahn, um den Opel zu umfahren. Hier kollidierte sie mit dem SUV einer 85-Jährigen aus Nordenham, die die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte befuhr.

Die 53-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die als schwer eingestuft wurden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die sie in ein Krankenhaus fuhren, wurde sie von Ersthelfern versorgt. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell