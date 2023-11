Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Großenkneten-Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Donnerstag, 09. November 2023, gegen 09:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit einem Kleintransporter die Wildeshauser Straße in Richtung Cloppenburg. In der Ortschaft Ahlhorn wollte er nach links in die Visbeker Straße abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehrs halten. Darauf reagierte eine folgende 55-Jährige aus Emstek zu spät und fuhr nahezu ungebremst mit einem Kombi gegen das Heck des Transporters.

Der 21-Jährige, seine Mitfahrerin und die 55-jährige Pkw-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell