Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am späten Mittwoch, 08. November 2023, gegen 23:30 Uhr, den Notruf gewählt, weil er einem wahrscheinlich alkoholisierten Pkw-Fahrer folgte.

Der Zeuge war auf der Hauptstraße in Altenesch auf einen Pkw zugekommen, der mit eingeschaltetem Fernlicht auf der Fahrbahn stand. Auf dem Fahrersitz saß ein schlafender Mann. Als dieser wach wurde, fuhr er in Richtung Delmenhorst los. Der Zeuge folgte dem SUV und verständigte dabei die Polizei. Die Kontrolle des Fahrzeugs erfolgte in Höhe der Stromer Landstraße. Der 47-jährige Fahrer aus dem Kreis Verden machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Er wurde abschließend in die Obhut von Angehörigen übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell