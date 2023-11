Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer missachtet rote Ampel +++ Radfahrerin durch Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch, 08. November 2023, gegen 10:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt, nachdem ein Autofahrer eine rote Ampel missachtet hatte.

Der 81-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Kleinwagen die Stedinger Straße in Richtung Deichhausen. Er fuhr trotz einer roten Ampel in den Kreuzungsbereich zur Dwostraße/Nordstraße ein und kollidierte mit einer 44-jährigen Radfahrerin aus Delmenhorst, die den Bereich in Richtung Nordstraße querte.

Die 44-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

