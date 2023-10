Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Fußballbegegnung in Saarbrücken

Spielabbruch in der Halbzeitpause wegen Unbespielbarkeit des Platzes

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Der polizeiliche Einsatz anlässlich der Begegnung der 3. Fußballbundesliga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden am heutigen Sonntag (29. Oktober 2023) verlief ohne gravierende Probleme.

Wie erwartet kamen rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem Spiel in den Saarbrücker Ludwigspark, darunter auch mehrere Hundert sogenannter Problemfans beider Mannschaften. Wegen des zwischen den Fans beider Mannschaften bestehenden feindschaftlichen Verhältnisses war die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz.

Die Anreise der Fans verlief trotz der Sperrung der Camphauser Straße in Saarbrücken ohne größere Verkehrsstörungen. Die Polizei nahm die überwiegend mit Fahr-zeugen anreisenden Fans aus Dresden frühzeitig in Empfang und lotste sie zum Stadion. Die Anhänger der Heimmannschaft trafen sich dagegen an verschiedenen Örtlichkeiten im Saarbrücker Stadtgebiet. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden Fan-lager kam es nicht.

Wegen des starken Regens und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit des Platzes wurde die Begegnung nach der Halbzeitpause gegen 15:15 Uhr mit dem Einverständnis beider Mannschaften durch den Schiedsrichter abgebrochen. Bis dahin gab es keine Vorkommnisse, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich gemacht hätten.

Auch die anschließende Abreise der Fans verlief zügig und problemlos. Lediglich im Bereich des Ludwigskreisels wurden einzelne Platzverweise an Fans des 1. FC Saarbrücken erteilt, um eine unbehelligte Durchfahrt der Anhänger von Dynamo Dresden zu gewährleisten.

