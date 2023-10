POL-SL: "Schweigende Trauerversammlung" in Saarbrücken verlief friedlich

Saarbrücken (ots) - Heute (21.10.2023) fanden in Saarbrücken zwei Demonstrationen statt. Eine in Form eines Aufzugs durch die Innenstadt unter dem Motto "Schluss mit dem türkischen Angriffskrieg auf die kurdischen Regionen in Nordsyrien (Rojava)" und eine stationäre Versammlung vor der Europagalerie unter dem Motto "pro-Palästina". Der Demonstrationszug mit rund ...

mehr