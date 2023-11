Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Delmenhorst +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort und steht möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw-Fahrer ist am frühen Mittwoch, 08. November 2023, von der Fahrbahn der Autobahn 28 abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Er floh vom Unfallort, konnte aufgrund genauer Zeugenangaben aber ermittelt werden.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer war auf der B75 in Richtung Oldenburg unterwegs und wählte gegen 03:30 Uhr den Notruf, weil er im Dreieck Delmenhorst einen beleuchteten, aber schwer beschädigten Pkw neben der Fahrbahn sah. Er stoppte seinen Pkw und wollte sich zum Unfallfahrzeug begeben. Aus dieser Richtung kam ihm da schon eine männliche Person entgegen, die über Schutzplanken sprang und sich in Richtung der Anschlussstelle Hasport entfernte. Um ausschließen zu können, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befanden, rückte die Berufsfeuerwehr Delmenhorst mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Sie leuchteten den unwegsamen und zugewachsenen Bereich aus, schnitten Bäume zurück und unterstützten bei der Suche. Schließlich wurden aber keine Personen gefunden. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Mit einem Kran musste der Pkw aus dem Gestrüpp geborgen werden.

Bei der Suche nach dem verantwortlichen und vermutlich verletzten Fahrer wurde natürlich auch die Anschrift des Halters in Delmenhorst aufgesucht. Als die Beamten den Halter befragten, fuhr ein Taxi auf die Hofeinfahrt. Der Fahrgast ähnelte der Person, die der Zeuge von der Unfallstelle hatte fliehen sehen, und wies zudem Verletzungen am gesamten Körper auf. Gegen den 35-jährigen Mann leiteten die Beamten zunächst ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und machte einen apathischen Eindruck. Weil ein durchgeführter Test den möglichen Konsum von Opiaten und Kokain anzeigte, erfolgte noch die Entnahme einer Blutprobe.

