Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter und berauschter Pkw-Fahrer kommt in Ovelgönne von der Straße ab und verletzt sich leicht

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter und berauschter Pkw-Fahrer ist am Dienstag, 07. November 2023, gegen 10:40 Uhr, in Ovelgönne von der Frieschenmoorer Straße abgekommen und hat sich leicht verletzt. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Der 32-Jährige aus Oberhausen befuhr mit einem VW die Frieschenmoorer Straße in Richtung Strückhausen. Beim Durchfahren der Linkskurve in Höhe der Neustädter Straße kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro. Der 32-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Gegenüber den vor Ort eingesetzten Beamten gab der 32-Jährige an, durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt gewesen zu sein. Dabei nahmen die Beamten aber Alkoholgeruch wahr und boten dem Mann einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 1,87 Promille. Es bestand zusätzlich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss weiterer Drogen gestanden haben könnte. Ein Test zeigte den möglichen Konsum von Kokain an.

Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beschlagnahme seines Führerscheins wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg richterlich angeordnet.

