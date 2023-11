Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der B211 in Ovelgönne +++ Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Delmenhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne führte am Dienstag, 07. November 2023, 16:20 Uhr, zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Zur Unfallzeit befuhr ein 31-jähriger Mann aus Brake mit einem Mercedes die B211 in Richtung Brake. Ungefähr in Höhe der Kuhler Straße reagierte er zu spät auf das Abbremsen eines vorausfahrenden 60-Jährigen aus Oldenburg und fuhr auf dessen Kleinbus auf.

Der 31-Jährige und eine Mitfahrerin im Kleinbus wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Da der Verkehr anfangs einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden musste, kam es im Feierabendverkehr zu Behinderungen. Geräumt war die Unfallstelle gegen 18:00 Uhr.

