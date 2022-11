Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221129.2 Schwentinental: Zwei Pkw beim Überfahren einer Verladerampe beschädigt. Polizei sucht Zeugen.

Schwentinental (ots)

Freitagabend, 25.11.2022, überfuhren zwei Pkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen eine Verladerampe, die quer auf der B 76 in Höhe Schwentinental, Fahrtrichtung Kiel, lag. Die beiden Pkw-Fahrer konnten ihre an den Vorderreifen beschädigten Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und blieben unverletzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen nicht vor. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Schwentinental suchen Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr befuhren ein 26- und ein 42-Jähriger mit ihren Fahrzeugen die B 76, von Preetz kommend, in Fahrtrichtung Kiel. Zwischen der Zufahrt der B 202 auf die B 76 und der Abfahrt Schwentinental Mitte überfuhren sie eine Verladerampe, die quer auf der Fahrbahn lag und in der Dunkelheit nicht zu erkennen war. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Pkw auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und stellten einen Schaden an ihren rechten Vorderreifen fest. Sie selbst blieben unverletzt.

Einen Hinweis auf den Unfallverursacher, der die ca. 2,5 m lange und ca. 30 cm breite Verladerampe vermutlich wegen einer mangelhaften Ladungssicherung verloren hatte, konnten die beiden Fahrer nicht geben.

Beamte der Polizeistation Schwentinental haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04307-82360 entgegengenommen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell