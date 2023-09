Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Bilanz des landesweiten Aktionstages "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" zur Verkehrssicherheit.

Lippe (ots)

Am Dienstag (26.09.2023) beteiligte sich auch die lippische Polizei an einem landesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit. Unter der Devise "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" führte die Direktion Verkehr verschiedene Aktionen durch, um auf Vorsicht und Rücksicht im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Im Fokus standen dabei in Lippe die Themen Ablenkung, Geschwindigkeit und Rad- bzw. Pedelec-Fahrer.

An verschiedenen Kontrollstellen im Kreisgebiet wurden insgesamt 430 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Mit über 50 km/h zu schnell wurden zwei Autofahrer beispielsweise auf der Ortsumgehung in Barntrup gemessen. Die traurigen Spitzenreiter des Tages fuhren dort 104 km/h und 105 km/h bei erlaubtem Tempo 50. 20 Verkehrsteilnehmer wurden mit dem Handy am Steuer erwischt. Zwei Fahrer lenkten ihr Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis.

Ablenkung und überhöhte Geschwindigkeit sind die größten vermeidbaren Ursachen für - zum Teil schwere - Verkehrsunfälle. Daher appelliert die Polizei: Bitte lesen oder texten Sie beim Fahren keine Nachrichten und telefonieren Sie wenn überhaupt nur mit einer Freisprechfunktion. Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und gehen Sie kein unnötiges Risiko ein, nur um ein paar Minuten eher am Ziel anzukommen.

Zusätzlich waren zwei Teams der Verkehrsunfallprävention in der Detmolder Innenstadt unterwegs. Auf ihrer Radstreife stellten sie erfreulicherweise fest, dass nahezu alle Radfahrer sich richtig verhielten. Die Einsatzkräfte führten präventive Gespräche mit vielen Rad- und Pedelec-Fahrern und verteilten Info-Material. Um zum wichtigen Thema "Dooring" zu sensibilisieren, sprachen sie Autofahrer an, die gerade eingeparkt hatten. Denn das unbedachte Öffnen einer Autotür zum Aussteigen aus einem am Straßenrand geparkten Wagen kann für Radler schlimme Folgen haben. Häufig haben diese keine Chance, den sich plötzlich öffnenden Türen auszuweichen. Türen sollten deshalb sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite immer vorsichtig nach einem Blick über die Schulter geöffnet werden. Durch eine Nutzung des Holländischen Griffs, also mit der rechten Hand die Fahrer- oder mit der linken Hand die Beifahrertür öffnen, können diese Unfälle vermieden werden.

Außerdem wurden Personen auf Rad oder Pedelec an der relativ neuen Ampelanlage für Radfahrer in Höhe der Musikschule in Detmold aufgeklärt. Dort wurde ihnen vor allem die Rücksichtnahme gegenüber Fußgängern bewusst gemacht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell