POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich Dorfstraße/Hauptstraße wurde am Dienstagnachmittag (26.09.2023) eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 58-Jähriger aus Bielefeld war gegen 15.30 Uhr mit seinem Volvo auf der Dorfstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als er nach rechts in diese abbiegen wollte, übersah er augenscheinlich eine 61-Jährige aus Leopoldshöhe, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg fuhr und vorfahrtberechtigt von rechts kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Beteiligten, die 61-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Volvos und anschließend auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen-Team versorgte sie direkt am Unfallort und brachte sie umgehend in ein Klinikum. Am Rad und Auto entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

