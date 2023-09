Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Radfahrerin übersehen.

Lippe (ots)

Auf der Detmolder Straße (L 967) erfasste eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag (26.09.2023) eine E-Bike-Fahrerin, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Die 52-Jährige aus Schloß Holte-Stukenbrock war gegen 16 Uhr mit ihrem Rad auf dem Gehweg in Richtung Helpup unterwegs. Eine 26-Jährige aus Oerlinghausen beabsichtigte zeitgleich mit ihrem VW Golf eine Grundstücksausfahrt zu verlassen und übersah dabei augenscheinlich die E-Bike-Fahrerin, die von links kam, so dass beide gegeneinanderprallten. Die leicht verletzte Radfahrerin begab sich zur weiteren medizinischen Behandlung selbstständig in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell