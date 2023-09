POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Einbruchsversuch scheitert - Unbekannte auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Am Zubringer/Lockhauser Straße kam es am Montagabend (25.09.2023) gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Fiat 500 auf dem Zubringer in Richtung Lage. Als er an der Kreuzung nach links in die Lockhauser Straße abbiegen wollte, missachtete er augenscheinlich die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der ihm entgegenkam. Bei diesem handelte es ...

