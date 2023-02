Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Drogen am Steuer

Ebeleben (ots)

Am Freitag Abend führte die Polizei in der Ortslage von Ebeleben in der Sondershäuser Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde u.a. ein blauer PKW Audi A3 angehalten und kontrolliert. Der freiwillige Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Der 24 Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht und ihm wurde in der weiteren Folge die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde daraufhin ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

