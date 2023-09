Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Autofahrer nach Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.09.2023) kam es an der Kreuzung Liebigstraße/Pahnsiek gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Lemgoer fuhr auf seinem S-Pedelec auf der Liebigstraße in Richtung Pahnsiek hinter einem PKW. In Höhe der Straße Pahnsiek bremste der unbekannte Autofahrer plötzlich ab, um nach rechts abzubiegen, betätigte dabei augenscheinlich aber keinen Blinker. Der Radfahrer, der daher nicht mit einem Bremsvorgang rechnete, bremste selbst stark ab und stürzte dadurch über seinen Lenker zu Boden. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ob er oder sie den Sturz des Pedelec-Fahrers mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Lemgoer, bevor ein Rettungswagen ihn in ein Klinikum brachte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenaussagen um einen dunklen Kleinwagen handeln. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Auto oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, setzen sich bitte unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell