POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zusammenstoß von 13-jährigem Radfahrer und VW Golf.

In der Nordstraße ereignete sich am Dienstagnachmittag (26.09.2023) gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem jungen Radfahrer und einer Autofahrerin. Eine 53-Jährige aus dem Extertal fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Detmold. Im Bereich Fußweg "Am Wall" kreuzte von links ein 13-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Fahrrad die Nordstraße. Beide stießen zusammen, der Junge stürzte von seinem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

