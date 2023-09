POL-LIP: Lage. Eigentümer von Mountainbike gesucht.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (26.09.2023) kam es an der Kreuzung Liebigstraße/Pahnsiek gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Lemgoer fuhr auf seinem S-Pedelec auf der Liebigstraße in Richtung Pahnsiek hinter einem PKW. In Höhe der Straße Pahnsiek bremste der unbekannte Autofahrer plötzlich ab, um nach rechts abzubiegen, betätigte dabei augenscheinlich aber keinen Blinker. Der Radfahrer, ...

