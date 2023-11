Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Kindertagesstätten in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind in der Nacht in Kindertagesstätten in Brake eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 08. November 2023, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 09. November 2023, 06:45 Uhr, hebelten sie in der Gustav-Heinemann-Straße die Hintertür einer Kindertagesstätte auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen etwas Bargeld an sich. Im selben Zeitraum war auch eine Kindertagesstätte in der Lange Straße, Höhe Hammelwarder Straße, das Ziel von Einbrechern, die auch hier mit Hebelwerkzeugen ins Gebäude gelangten. Ob die Suche nach Wertgegenständen von Erfolg gekrönt war, steht noch nicht fest.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Brake um Hinweise von Zeugen, die unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen werden.

