LPI-G: Vermisstensuche endete erfolgreich - Dank der LPI Gera

Altenburg (ots) - Schmölln/Untschen: Unbekannte Täter hielten sich am 28.06.2023 im Kießwerk im Ortsteil Untschen auf, so dass die Altenburger Polizei nun ermittelt. Zwischen 00:35 Uhr und 05:50 Uhr drangen die Täter gewaltsam in einen Baucontainer ein und verursachen so Sachschaden. Gestohlen wurde letztlich nichts. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (KR) ...

