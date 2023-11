Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Transporter in Groß Ippener +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag, 09. November 2023, einen Transporter in Groß Ippener aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Dabei schlugen sie in der Zeit von 00:15 bis 06:30 Uhr eine Scheibe des geparkten Transporters in der Straße "Am Denkmal" ein und konnten diesen so öffnen. Aus dem Laderaum entwendeten sie Werkzeuge. Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Groß Ippener gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

