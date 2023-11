POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Apotheke in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Freitag, 10. November 2023, 08:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 32-jähriger Mann aus Schwäbisch-Hall mit einem VW die B211 in Richtung Brake. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve zwischen Barghorn und ...

