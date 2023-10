POL-OF: Ladendiebe kamen in Justizvollzugsanstalt - Neu-Isenburg; Diebe stahlen Werkzeug von Baustelle - Dreieich; Brand von Strohballen in Großkrotzenburg;

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Ladendiebe kamen in Justizvollzugsanstalt - Neu-Isenburg

(fg) Mit gefüllten Tüten, jedoch offenbar ohne die darin befindlichen alkoholischen Getränke bezahlt zu haben, sollen zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren am Montagnachmittag einen Supermarkt in der St. Florian-Straße (einstellige Hausnummern) verlassen haben. Aufgrund eines akustischen Signals, welches beim Verlassen des Marktes ertönte, wurde ein Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam. Er verfolgte das Duo, während zeitgleich die Polizei alarmiert wurde. Im Rahmen der Fahndung, es lagen zu diesem Zeitpunkt bereits sehr gute Personenbeschreibungen vor, konnten die beiden mutmaßlichen Ladendiebe vorläufig festgenommen werden. Auf der Wache konnte die Identität der beiden Männer mittels des sogenannten Fast-ID-Verfahrens festgestellt werden. Hierbei können digital aufgenommene Fingerabdrücke recherchiert werden und somit eine zuverlässige, biometrisch basierte Personenidentifizierung erfolgen. Die beiden Tatverdächtigen hatten jeweils einen offenen Haftbefehl und waren zur Festnahme ausgeschrieben. Zudem war das Duo von diversen Staatsanwaltschaften im gesamten Bundesgebiet zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Eine Aufenthaltsermittlung, in diesem Fall lagen insgesamt zehn Vorgänge vor, dient der Gewinnung von Erkenntnissen zu einem aktuellen Aufenthaltsort der jeweiligen Person. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung auf der Dienststelle kamen die Tatverdächtigen aufgrund der bestehenden Haftbefehle in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern indes an.

2. Diebe stahlen Werkzeug von Baustelle - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Baustellendiebe klauten am Wochenende in der Lise-Meitner-Straße Werkzeug im Wert von über 3.000 Euro. Zwischen Freitag, 17.30 und Montag, 7 Uhr, kamen die Täter auf das Baustellengelände und hebelten ein Fenster eines Werkzeugcontainers auf. Dort entwendeten sie unter anderem Bohr- und Flexmaschinen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Kripo bittet um Hinweise zu versuchtem Raubüberfall - Nieder-Roden

(jm) Zwei etwa 1,70 Meter große sowie maskierte Unbekannte mit schlanker Statur haben am frühen Montagmorgen versucht, zwei Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße zu überfallen. Gegen 5.40 Uhr lauerten die beiden Männer, die bewaffnet gewesen sein sollen, in einer nahegelegenen Grünanlage den Frauen auf. Eine der Mitarbeiterinnen erblickte das Duo und schrie zunächst laut auf, bevor sie mit ihrer Kollegin davonlief. Auch die dunkel gekleideten Männer, die jeweils eine Mütze trugen, flüchteten ohne Beute in Richtung Heidelberger Straße. Die Kripo ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Hakenkreuze auf Feldweg gesprüht - Egelsbach

(jm) Unbekannte besprühten mit schwarzer Farbe einen asphaltierten Feldweg in der Verlängerung der Lutherstraße unter anderem mit zwei Hakenkreuzen. Die Gemeinde Egelsbach hatte am Montagmorgen die Polizei in Langen über die Schmierereien informiert. Aufgrund der Verwitterung wird von einer länger zurückliegenden Tat ausgegangen. Das Kommissariat für Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südosthessen hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Kabeldiebe waren auf Baustellengelände - Hanau/Kesselstadt

(jm) Kabeldiebe waren in der Nacht zum Montag auf einer Baustelle in der Josef-Bautz-straße im Bereich der 20er-Hausnummern unterwegs. Zwischen 16 und 7 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem umzäunten Gelände und nahmen etwa 200 Meter Kabel an sich. Zuvor waren die Eindringlinge auf einem Nachbargrundstück und hatten bei einem dortigen Verteilerkasten die Kabel durchtrennt. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

2. Rund 1.000 Strohballen in Brand: Kripo sucht Zeugen - Großkrotzenburg

(fg) Auf rund 30.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Brand von rund 1.000 Strohballen auf einem freizugänglichen Feld in der Straße "Schmaler Weg" am Montagabend entstand. Kurz nach der Meldung des Brandes, gegen 19.45 Uhr, waren ein Großaufgebot der Feuerwehr und mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Zeugen hatten vor Ausbrechen des Feuers in unmittelbarer Nähe zum Tatort eine Gruppe Jugendlicher gesehen. Bereits am Sonntagnachmittag kam es in der Taunusstraße zu einem Brand (wir berichteten). Die Kriminalpolizei prüft nun einen etwaigen Tatzusammenhang und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Brand in Kellerwohnung - Erlensee/Langendiebach

(jm) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Montagmittag zu einem Brand in die Anne-Frank-Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Brand in der Küche. Hierbei wurde ein Anwohner schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Schaden liegt nach erster Schätzung bei 40.000 Euro. Am Gebäude soll kein Schaden entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

4. Wer waren die Baustellendiebe? Zeugen bitte melden! - Nidderau/Windecken

(jm) Eine Baustelle auf einem Spielplatz in der Straße "Am Sportfeld" haben Diebe über das Wochenende heimgesucht. Die Unbekannten stahlen zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, eine mittels Kette gesicherte Rüttelplatte. Die Täter nutzten mit aller Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug, um das schwere Baugerät abzutransportieren. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

5. Einbruch in Scheune - Nidderau/Ostheim

(jm) Einbrecher erbeuteten in der Nacht zum Montag vier Kettensägen aus einer Scheune in der Vorderstraße. Zwischen 16 und 7.30 Uhr drangen die Täter in die Scheune ein, nachdem sie ein Schloss aufgebrochen hatten. Im Inneren nahmen sie ihre Beute an sich und verschwanden. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

6. Duo vorläufig festgenommen: Ermittlungen eingeleitet - Gelnhausen

(fg) Nach einem Vorfall in der Straße "Obermarkt" am Montagnachmittag nahm die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig fest, ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Einer der beiden soll einer 33-Jährigen die Handtasche entrissen haben, ehe er und sein mutmaßlicher Komplize von aufmerksamen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Diebstahl gegen 13.45 Uhr auf dem derzeit stattfindenden Schelmenmarkt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

7. Zweirad-Fahrer verursacht Schaden und fährt davon - Steinau an der Straße

(jm) Ein Schaden von etwa 1.000 Euro an der Heckstoßstange eines geparkten Mini entstand bei einem Unfall am Freitagabend in der Sachsenstraße. Gegen 21.10 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Schlag und sah daraufhin einen dunkel gekleideten Mann, der auf seinem Zweirad flüchtete. Den Spuren zufolge befuhr dieser offenbar kurz zuvor die Richard-Wagner-Straße und wollte links in die Sachsenstraße abbiegen. Dabei verlor er wohl die Kontrolle über die Maschine und kam zu Fall. Das Zweirad schlitterte anschließend gegen den Mini Countryman. Bei dem Zweirad soll es sich um eine Geländemaschine gehandelt haben. Die Ordnungshüter in Schlüchtern suchen daher Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06661 9610-0 zu melden.

