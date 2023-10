POL-OF: Marco Weller als neuer Leiter der Abteilung Einsatz begrüßt - Offenbach

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

(fg) Polizeipräsident Daniel Muth begrüßte am Montagmorgen, 9. Oktober 2023, Herrn Marco Weller als neuen Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Südosthessen und hieß ihn in Anwesenheit zahlreicher Führungskräfte herzlich willkommen. "Ich freue mich, dass wir mit Herrn Weller eine erfahrene, kompetente und fachlich hochversierte Führungspersönlichkeit in einer wichtigen Schlüsselposition gewinnen konnten", sagte Muth anlässlich der Übertragung des Amtes an den 51-Jährigen.

In seiner Ansprache hob der Behördenleiter auch die hohe Verantwortung sowie die täglichen Herausforderungen hervor, die mit der Ausübung des Amtes einhergehen. Mit der Leitung der Abteilung Einsatz übernimmt der in Frankfurt wohnhafte Polizeibeamte nicht nur die personalstärkste Abteilung innerhalb des Polizeipräsidiums, er leitet fortan auch die Geschicke der gesamten Schutz- und Kriminalpolizei.

Dass er hierfür bestens gewappnet ist, zeigt ein Blick auf seine polizeiliche Vita:

Marco Weller kennt die Polizeiarbeit und das Einsatzgeschäft von Grund auf und hat bereits zahlreiche polizeiliche Bereiche durchlaufen. Er hat 1991 im mittleren Polizeidienst begonnen, ehe er bereits im Jahr 1992 in die Ausbildung zum gehobenen Polizeidienst gewechselt ist. Nachdem er anschließend für mehrere Jahre im Einsatzgeschäft der Bereitschaftspolizei und der Direktion Sonderdienste des PP Frankfurt tätig war, absolvierte er rund zehn Jahre später (2002 - 2004) das Studium zum höheren Dienst mit anschließender Verwendung im Landespolizeipräsidium und im Hessischen Landeskriminalamt.

Von 2016 bis 2017 sowie von 2022 bis September 2023 war Marco Weller Leiter des Abteilungsstabs Einsatz des Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Er hat zuvor den Vorbereitungsstab zur EZB-Eröffnung geleitet und war in dieser Zeit parallel Leiter des 4. Polizeireviers, in dessen Zuständigkeit das Frankfurter Bahnhofsgebiet fällt. Eine herausfordernde Aufgabe, die das hohe Maß an Verantwortungsbewusstsein und seine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft widerspiegelt. Des Weiteren ist Marco Weller aus Frankfurt eine hohe Taktung gewöhnt und war in der Vergangenheit für die Vorbereitung und Durchführung vielfältiger Großeinsatzlagen verantwortlich.

"Dies hat ihn - nebst seinen übrigen Stationen im höheren Dienst - in besonderem Maße qualifiziert, die Leitung der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach zu übernehmen," so Polizeipräsident Daniel Muth.

Marco Weller übernimmt das Amt von Abteilungsdirektor Dirk Fornoff, der nunmehr seit über drei Jahren die Abteilungsleitung innehatte und nun in gleicher Funktion zum Polizeipräsidium Südhessen wechselt. "Ich freue mich auf die neue, herausfordernde Aufgabe und auch auf den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, der mir sehr wichtig ist", resümierte der verheiratete Vater zweier Töchter in seiner Begrüßungsrede, in der er gleichzeitig deutlich machte, dass eine konstruktive Zusammenarbeit Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Arbeitsprozess der gesamten Behörde ist.

Für seine neue Tätigkeit wünschten ihm Polizeipräsident Muth, Amtsvorgänger Fornoff sowie ein Vertreter des Personalrates im Namen aller anwesenden Führungskräfte viel Erfolg.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 09.10.2023

