Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Heutige Versammlungslage - Abschlussmeldung

Oberbergischer Kreis (ots)

Am 8. Januar fanden im Oberbergischen mehrere angemeldete Versammlungen, die alle friedlich verlaufen sind. Landrat Jochen Hagt äußert sich positiv zu den kreisweiten Kundgebungen, : "Ich bedanke mich bei den Teilnehmenden der Aktionen heute für ihr diszipliniertes und kooperatives Verhalten. Am heutigen Tage haben Sie alle ein starkes Zeichen für die demokratische Debatte gesetzt. Das begrüße ich ausdrücklich." Bereits in den frühen Morgenstunden ab etwa 5:30 Uhr fanden bis etwa 10 Uhr an den Autobahn-Anschlussstellen Engelskirchen und Bielstein mit 32 Traktoren Protestveranstaltungen statt. Zeitweise kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch Rückstaus. Die Zu- und Auffahrt zur Autobahn waren jedoch stets gewährt. Die Kundgebungen im Bereich Südring in Bergneustadt und an der Straße "Am Pochwerk" in Reichshof verliefen störungsfrei. In Waldbröl haben sich ab 6:30 Uhr etwa 100 Personen mit ihren Traktoren versammelt, um sich gegen 9 Uhr auf den Weg nach Gummersbach zu machen. Zeitweise kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Da es sich hierbei um eine nicht angemeldete Versammlung handelte, wurde eine Strafanzeige gefertigt. In Radevormwald haben sich gegen 6 Uhr 62 Versammlungsteilnehmende zu einem Aufzug auf der B229 getroffen. Die Versammlung endete gegen 8:30 Uhr. Im Anschluss machten sich die Teilnehmer eigenständig erst auf den Weg nach Hückeswagen und Wipperfürth. Von dort machten sich dann insgesamt 180 Fahrzeug auf den Weg zur Versammlung in Gummersbach. Zu der Versammlung in der Gummersbacher Innenstadt kamen insgesamt etwa 800 Teilnehmende mit 412 Traktoren, 61 Lkw und 143 Pkw. Zeitweise wurden die Hubert-Sülzer-Straße, die Steinmüllerallee sowie die Rospestraße als Parkfläche für die Fahrzeuge der Versammlungsteilnehmenden freigegeben und für den Verkehr gesperrt. Mit etwas Verspätung startete die Kundgebung auf dem Steinmüllergelände um 12:40 Uhr und endete um 13:20 Uhr. Nach Ende der Gummersbacher Kundgebung waren alle Versammlungen im Oberbergischen beendet. Durch den abfließenden Verkehr kommt es zu Verkehrsbehinderungen, die aktuell noch andauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell