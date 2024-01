Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Gummerbach (ots)

Zwischen 21 Uhr am Samstag (6. Januar) und Montagmorgen haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Moltkestraße Bargeld erbeutet. Um in das Geschäft zu gelangen, bedienten sich die Einbrecher zunächst einer Mülltonne, um an ein in etwa zwei Meter Höhe gelegenes Oberlicht auf der Rückseite des Gebäudes zu gelangen. Nachdem sie das Oberlicht öffnen konnten, stiegen sie in das Geschäft ein und durchsuchten den Kassenbereich. Anschließend verließen sie das Geschäft auf dem gleichen Wege und flüchteten mit Bargeld als Beute.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

